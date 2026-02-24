Fortaleza ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 3ª fase; veja
O time tricolor venceu o Maguary-PE por 4 a 3 nesta terça (24)
O Fortaleza avançou à 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta terça (24) com vitória por 4 a 3 diante do Maguary-PE na Arena Castelão. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.
Com a classificação, o Leão embolsou R$ 1,5 milhão. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão pela participação na 2ª fase - pela presença na Série B, a equipe não entrou direto na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 2,8 milhões com a competição.
De acordo com o chaveamento, o adversário da 3ª fase do Fortaleza será o vencedor do embate entre Manauara-AM x Itabaiana-SE, que será disputado no dia 4 de março, quarta, às 21h, na Arena da Amazônia.
A nova etapa contará com os 44 clubes que passaram da 2ª fase, além de mais quatro times, que venceram regionais e torneios nacionais: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança-SE (vice-campeão da Copa do Nordeste) - isso porque o campeão Bahia está na Série A, e as equipes da elite nacional iniciam a competição apenas na 5ª fase.
Na história, o melhor resultado do Fortaleza na Copa do Brasil foi durante 2021. Na época, chegou nas semifinais. Na projeção orçamentária de 2026, a meta tricolor é chegar, no mínimo, à 4ª fase.
Além da equipe leonina, existem mais três representantes cearenses nesta etapa. Na quinta (26), o Ceará recebe o Primavera-SP, às 20h, na Arena Castelão. No dia 4 de março, quarta, o Tirol visita o América-MG, às 21h30, no Independência/MG, enquanto no dia 5 do mesmo mês, quinta, o Maracanã encara a Portuguesa-RJ, às 19h, no Luso-Brasileiro/RJ.
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.