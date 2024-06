Fortaleza tem lucro de meio milhão de reais em jogo de ida da final da Copa do Nordeste; entenda

O Fortaleza receberá mais de meio milhão de reais de renda líquida pela partida contra o CRB, na noite da última quarta-feira (5), na Arena Castelão, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste.

De acordo com o boletim financeiro disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a renda líquida da partida foi de R$ 515.677,79, sendo 100% do time mandante, ou seja, do Fortaleza.

Legenda: Fortaleza e CRB vão se enfrentando no Castelão pela final da Copa do Nordeste Foto: KID JUNIOR / SVM

A renda bruta foi de R$ 1.136.006,00, com uma presença de 47.133 de público total. Destes, 45.866 foram pagantes, sendo 20.255 ingressos vendidos e 23.037 sócios-torcedores presentes.

Dentro de campo, o Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0, com gols de Moisés e Lucero, ainda no primeiro tempo da partida, e largou em vantagem na decisão da Copa do Nordeste. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo (9), em Maceió (AL).