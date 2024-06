Fortaleza x CRB: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chegou a hora de decidir o grande campeão da Copa do Nordeste de 2024! Fortaleza e CRB são os candidatos ao título e entram em campo, pelo primeiro duelo da decisão, nesta quarta-feira (05). A Arena Castelão será o palco do espetáculo e a bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília).

O Leão do Pici chegou até a final depois de golear o Altos (5x0) nas quartas, e o Sport (4x1) na semi. Tudo isso foi uma reviravolta na competição, já que a equipe tricolor começou mal na fase de grupos e conquistou apenas duas vitórias, com dois empates e quatro derrotas.

Já a equipe alagoana superou tanto o Botafogo-PB, quanto o Bahia, nas penalidades máximas, já que empatou no tempo normal nas quartas e na semifinal. Na primeira fase, o CRB somou 15 pontos no grupo A, com apenas uma derrota, três empates e quatro vitórias. Inclusive, quando enfrentou o Fortaleza naquele momento, venceu por 1x0 dentro de casa.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo SBT, ESPN e Nosso Futebol. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Fortaleza vive um de seus melhores momentos na temporada. A equipe conseguiu emplacar uma sequência de três vitórias seguidas, por três competições diferentes, e está com a confiança em alta para conseguir o tricampeonato do nordeste e a primeira taça de 2024.

Depois de um começo ruim no Nordestão e do atentado sofrido pela delegação em Recife, a equipe conseguiu dar a volta por cima na competição. O artilheiro do time, Juan Martín Lucero, confessou que tudo isso serviu de motivação para o elenco.

“Nosso início do ano não foi um dos melhores, mas aconteceram muitas situações que nós não esperávamos. Recife marcou muitos jogadores. Uns reagiram de uma maneira e outros de outra. O grupo sempre mostrou muita resiliência. Foi uma motivação, mas acima de tudo foi uma motivação de que ninguém acreditava na gente” Juan Martín Lucero Atacante do Fortaleza

Antes da partida, o elenco teve duas atividades de treino no Pici. A principal novidade é o retorno do zagueiro Emanuel Brítez, que desfalcou o time no último jogo da temporada por suspensão.

Foco total no confronto de quarta-feira! 👊🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/N3H1Z5JOJX — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 4, 2024

Por outro lado, o treinador argentino segue com baixas no elenco. Breno Lopes, Felipe Jonatan, Renato Kayzer e Emanuel Martínez não estão inscritos na Copa do Nordeste e são desfalques certos. Além disso, devem seguir de fora Calebe, Marinho e Dudu, no departamento médico, e Lucas Sasha, em fase de transição.

A expectativa é que Vojvoda escale força máxima para o duelo desta quarta, tanto que poupou vários jogadores titulares na partida de domingo contra o Athletico-PR pela Série A. A estratégia passa por conseguir um bom resultado no Castelão e levar vantagem para o jogo da volta, no Rei Pelé.

COMO CHEGA O CRB | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Totalmente focado na decisão da Copa do Nordeste, o CRB poupou todos seus titulares no último jogo pela Série B do Brasileirão e foi derrotado por 4x2 contra a Ponte Preta.

Mesmo poupando, o treinador Daniel Paulista ainda tem dúvidas em relação a três atletas. O lateral-esquerdo William Formiga e os meias Caio César e Rômulo estão entregues ao departamento médico e podem ficar fora do duelo.

O time titular que deve ir a campo contra o Leão, deve ser o mesmo escalado na disputa da semifinal contra o Bahia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino, Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

PALPITES

inter@

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Data: 05/06/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: SBT, ESPN, Nosso Futebol, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Júnior

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior