Com gol na final contra CRB, Moisés se torna maior artilheiro da história do Fortaleza no Nordestão

O atacante Moisés é agora o maior artilheiro da história do Fortaleza na Copa do Nordeste. Com o gol marcado contra o CRB, nesta quarta-feira (5), na partida de ida da final do Nordestão 2024, o jogador alcançou a marca de 11 gols pelo Leão em jogos do torneio.

O número fez Moisés ultrapassar o ex-atacante Clodoaldo, que somou dez gol com a camisa do Fortaleza em jogos de Copa do Nordeste e era, até então, o maior artilheiro do Tricolor do Pici na história da competição.

Legenda: Moisés durante Fortaleza x CRB Foto: Kid Júnior/SVM

O gol marcado nesta quarta-feira foi o sétimo de Moisés apenas na edição de 2024 da Copa do Nordeste. Em 2023 ele tinha marcado um gol na competição e em 2022 outros três gols. O total é de 11 tentos marcados pelo atacante de 27 anos.

Desde que retornou para o Fortaleza, para a temporada 2024, Moisés soma 31 jogos disputados, além de dez gols marcados e quatro assistências.