Torcida do Fortaleza exibe mosaico e bandeirão na final da Copa do Nordeste contra o CRB; veja fotos

A torcida do Fortaleza exibiu um mosaico e um bandeirão e protagonizou uma grande festa nas arquibancadas da Arena Castelão instantes antes da bola rolar para a final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB, na noite desta quarta-feira (5).

Os torcedores do Tricolor do Pici exibiram um mosaico especial no setor central das arquibancadas da Arena Castelão, com a figura de um leão com um agasalho do Fortaleza. Uma arte 3D exibiu um caldeirão e três taças da Copa do Nordeste.

Instantes depois, no setor sul das arquibancadas da Arena Castelão, foi erguido um bandeirão pela torcida do Fortaleza, também exibindo a figura de um leão, mascote do Tricolor do Pici.

VEJA FOTOS

Legenda: Mosaico da torcida do Fortaleza Foto: Juscelino Filho/SVM

