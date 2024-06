Escalação do Fortaleza tem Tinga e Rossetto para final do Nordestão contra o CRB; veja time titular

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o time titular do Fortaleza para enfrentar o CRB nesta quarta-feira (5), na partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024. O lateral-direito Tinga e o volante Rossetto podem ser considerados as novidades na escalação.

O argentino levará a campo a seguinte equipe titular para enfrentar o CRB: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Rossetto e Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero.

No balanço do departamento médico, seguem Calebe, com um edema muscular na coxa esquerda, Marinho, com um estiramento muscular na coxa direita, e Lucas Sasha, em transição após estiramento ligamentar no joelho direito.

Fortaleza e CRB entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024. O jogo de volta será disputado no domingo (9) no Rei Pelé, em Maceió (AL).