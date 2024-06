Jogada vai fazer pré-jogo entre Fortaleza x CRB direto do Castelão; saiba como assistir

O Jogada prepara uma cobertura especial diretamente da Arena Castelão para a partida entre Fortaleza e CRB, nesta quarta-feira (5), válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Às 19h30 vai ao ar na TV Diário, na rádio Verdinha e no canal do Jogada no YouTube o “Aquecimento Jogada”, com Antero Neto, Denise Santiago e André Almeida direto do Castelão, trazendo todos os bastidores da partida, chegadas das duas equipes ao estádio e muita informação.

Logo em seguida ao “Aquecimento Jogada” começa a transmissão do jogo, a partir das 20h30, na Verdinha e no YouTube do Jogada, com narração de Antero Neto, comentários de Wilton Bezerra e André Almeida, e reportagem de Marta Negreiros.

No site do Diário do Nordeste, o leitor poderá acompanhar em tempo real todas as informações do trânsito, festa da torcida e principais lances do jogo. Nossa equipe preparou uma série de matérias sobre o confronto tão aguardado por Tricolores.

Programas especiais

Às 17h, o Jogada 2º Tempo será apresentado dos arredores da Arena Castelão, com apresentação de Antero Neto e participações de André Almeida, Wilton Bezerra e Brenno Rebolças, também do Castelão.

Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste de 2024. Para chegar a final, o Fortaleza precisou passar por Altos–PI e Sport, nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o CRB precisou eliminar o Botafogo-PB e o Bahia, ambos nos pênaltis, para chegar na final da competição regional.