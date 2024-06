Venezuela acena positivamente e deve liberar Kervin ao Fortaleza para final no Rei Pelé

A Federação Venezuelana de Futebol deve atender ao pedido do Fortaleza para que Kervin Andrade se apresente após o dia 7 de junho em Bradenton, na Flórida, data e local onde a Vinotinto vai iniciar a preparação para a disputa da Copa América de 2024.

O Diário do Nordeste apurou que, de maneira informal, já existe uma concordância para que a joia tricolor siga para os Estados Unidos alguns dias depois, permitindo que ele esteja à disposição da comissão técnica do Fortaleza para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o CRB, no próximo domingo (9).

A liberação, no entanto, ainda não foi oficializada para o Fortaleza e a diretoria leonina aguarda a emissão de um documento. Enquanto isso, Kervin está relacionado para o jogo de ida da final, que acontece nesta quarta-feira (5), no Castelão.

O meia-atacante do Leão está entre os 30 jogadores da pré-lista da Venezuela para a Copa América. Quatro atletas serão cortados até o início da competição, marcado para o dia 20 de junho. A Vinotinto estreia contra o Equador, dia 22. México e Jamaica compõem o Grupo B junto dessas seleções.