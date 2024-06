Fortaleza tenta adiar apresentação de Kervin à Venezuela por conta da final da Copa do Nordeste

Na pré-lista da seleção da Venezuela para a disputa da Copa América, que começa em duas semanas, o meia-atacante Kervin Andrade precisa se apresentar à Vinotinto na sexta-feira (7), para treinos nos Estados Unidos. A diretoria do Fortaleza, no entanto, tenta uma liberação mais tardia do atleta, visando a final da Copa do Nordeste.

A informação é do repórter Lucas Catrib, da TV Verdes Mares. A disputa do título do Nordestão será feita em duas partidas. A primeira, na quarta-feira (5), no Castelão, quando o Leão contará com o venezuelano no elenco. A segunda e decisiva, porém, está agendada para domingo (9), e nesse caso o técnico Juan Pablo Vojvoda já não teria a joia da camisa 77 entre as opções.

Com o intuito de ter Kervin para as duas partidas, entendendo que ele pode ser importante para a conquista do título, há conversas entre o Fortaleza e a seleção venezuelana para que a viagem do jovem atleta seja adiada em dois dias. A perspectiva, no entanto, não é positiva.

A Venezuela estreia na Copa América no dia 22 de junho, contra o Equador, o que faz com que a VInotinto tenha exatamente duas semanas de preparação, tendo ainda a responsabilidade de cortar alguns atletas dos 30 selecionados na pré-lista. Com esse período curto para trabalhar, provavelmente a comissão técnica da Venezuela não abrirá mão de ter Kervin treinando desde o começo. A decisão será tomada ao longo da semana.