Pré-convocado para a Copa América, Kervin Andrade deve desfalcar Fortaleza na final do Nordestão

O meia-atacante Kervin Andrade deve ser desfalque no Fortaleza para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o CRB, que deve acontecer no dia 9 de junho. O jogador foi convocado a se apresentar à seleção da Venezuela nos Estados Unidos no dia 7 de junho.

Kervin está na lista de 30 jogadores convocados para a preparação da Venezuela para a Copa América. Os treinamentos começarão no dia 7 de junho, em Bradenton, na Flórida (EUA). Uma semana antes do início do torneio, quatro jogadores serão cortados da lista.

Legenda: Kervin Andrade em apresentação na seleção da Venezuela Foto: Reprodução/Venezuela

Por conta disso, a expectativa é que o jogador de 19 anos fique de fora da final da Copa do Nordeste, marcada inicialmente para o dia 9 de junho, dois dias depois da data prevista para a apresentação do meia à seleção venezuelana, nos Estados Unidos.

O Diário do Nordeste procurou o Fortaleza para saber se o clube fará alguma movimentação em conjunto com a seleção venezuelana para que o jogador não perca a final da Copa do Nordeste e se apresente posteriormente à seleção, mas ainda não teve retorno.