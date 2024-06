Análise: Vitória por dois gols no Castelão deixa o Fortaleza ainda mais favorito ao tri do Nordeste

Antes do confronto, o Fortaleza era favorito claro contra o CRB. Afinal é um time de Série A, com melhor elenco e mais bem treinado que o adversário. Quem pensasse diferente disso era por medo de se frustrar com uma zebra. Que dificilmente aconteceria. Não passou nem longe de acontecer no Castelão. E a vitória por 2 a 0, deixou o Fortaleza ainda mais favorito ao título, que será definido no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Isso quer dizer que o Fortaleza será campeão? Não, claro que não. O futebol é jogado e ainda faltam 90 minutos. Mas que o Leão está bem próximo do título está. É uma vantagem administrável.

A disparidade de elenco é grande entre Fortaleza e CRB, natural por se tratar de um time de Série A contra um de Série B. As trocas durante o jogo evidenciaram isso. O Leão manteve o nível em campo e o time alagoano poucas trocas fez, por não ter peças para mudar o jogo.

Legenda: O gol de Moisés aos 40 do 1º tempo abriu caminho para uma vitória em jogo que estava truncado Foto: KID JUNIOR / SVM

Além dos erros individuais defensivos do CRB, que foram muitos, o mais grave no 1º gol, com Alemão escorregando, deixando Moisés livre para abrir o placar. Em outro lance, João Pedro deu o gol para Lucero, que perdeu.

Exceto pelos primeiros 30 minutos de jogo, que não existiu futebol, com o Leão não conseguindo sair da marcação do CRB. Depois do gol de Moisés, aos 40, só deu Fortaleza.

O placar de 2 a 0 foi até injusto, já que na etapa final, o Leão desperdiçou oportunidades claras de ampliar. Moisés e Lucero, autores dos gols, perderam chances incríveis.

Panorama

O Fortaleza fez um jogo seguro e para a partida de volta terá espaço para jogar. O CRB terá que se lançar, coisa que só fez no Castelão nos 15 minutos finais para diminuir prejuízo pelo 2x0.

E com espaços, o Leão pode ser perigoso e letal, como foi diante do Sport. Vojvoda tem jogadores para atacar os espaços e com certeza explorará isso.

O tri do Nordeste para o Fortaleza está mais próximo e o time experiente como é, deve conseguir administrar. E imaginar cenários. Caso o CRB saia na frente em Maceió, a atmosfera do jogo vai mudar, a torcida vai fazer pressão por um segundo gol, mas tudo isso precisa estar dentro das possibilidades do jogo. São cenários em que o Leão precisará imaginar e saber lidar, administrando a vantagem.