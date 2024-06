Lucero é o estrangeiro com mais participações em gols no Brasil desde a temporada 2023

O atacante argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza, empatou com o seu compatriota Germán Cano, do Fluminense, e tornou-se o estrangeiro com mais participações em gols no futebol brasileiro desde o início da temporada 2023.

De acordo com um levantamento feito pela plataforma SofaScore, neste período, Lucero disputou 95 jogos com a camisa do Fortaleza, sendo 67 deles como titular, e participou ativamente de 50 gols, balançando as redes em 39 oportunidades e dando 11 assistências.

Legenda: Lucero marcou o segundo gol do Leão no jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

Ainda segundo o levantamento, o atacante de 32 anos precisa de uma média de 121 minutos para participar diretamente de um gol do Fortaleza. Na atual temporada, o camisa 9 soma 32 jogos, 15 gols e quatro assistências.

Na noite desta quarta-feira (5), Lucero marcou um dos dois gols da vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o CRB, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024.