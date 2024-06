O ala Yago Pikachu avaliou a vantagem conquistada pelo Fortaleza na final da Copa do Nordeste, ao vencer o CRB por 2 a 0 no Castelão pelo jogo de ida. Com o resultado, o Leão pode até perder por um gol de diferença no domingo (9), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), que garante o tri do Nordeste.

"Foi uma noite muito boa, demos passo importante em termos de conquista que é nosso objetivo. Mas nada está decidido ainda, temos jogo de volta, vamos com muita humildade. Feliz com a vitória, mas para coroar mesmo presente possa vir no domingo, com a nossa conquista, mais almeja no momento", disse ele, que completou 32 anos na noite desta quarta-feira (5).

O jogador leonino ressaltou que agora é descansar e se preparar para o jogo de volta.

"Espero que a gente possa nos preparar, descansar, nos preparar bem para domingo conquistar este objetivo", finalizou ele.