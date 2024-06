De 17 decisões, apenas duas vezes quem venceu o jogo de ida da final do Nordestão não foi campeão

Fortaleza e CRB entram em campo na noite desta quarta-feira (5) para disputar o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2024. Historicamente, o primeiro jogo da decisão do Nordestão é muito importante na busca pelo título do torneio regional.

Ao todo, 17 finais da Copa do Nordeste já foram decididas em confrontos de ida e volta. Em 11 dessas 17 decisões, ou seja, em mais de 64% das vezes, o vencedor do jogo de ida acabou sagrando-se campeão da competição após os dois jogos.

Legenda: Tinga em CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

TIMES QUE VENCERAM O JOGO DE IDA E FORAM CAMPEÕES

Vitória (1997, 1999)

Bahia (2002)

Campinense (2013)

Sport (2014)

Ceará (2015)

Santa Cruz (2016)

Sampaio Corrêa (2018)

Fortaleza (2019)

Ceará (2020)

Ceará (2023)

Por outro lado, em duas oportunidades, o time que perdeu o jogo de ida da final da Copa do Nordeste conseguiu reverter a desvantagem no jogo de volta e sagrar-se campeão do torneio regional: o América-RN, em 1998, e o Bahia, em 2021.

Em outras quatro oportunidades, o jogo de ida terminou empatado, com a decisão chegando totalmente em aberto para a partida de volta.

Fortaleza e CRB entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024. O jogo de volta será disputado no domingo (9) no Rei Pelé, em Maceió (AL).