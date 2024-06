Veja a numeração da Seleção Brasileira para amistosos e Copa América

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a numeração da Amarelinha para os amistosos contra México e Estados Unidos. Os números são validos também para a disputa da Copa América, com a estreia do Brasil marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles (EUA). Paraguai e Colômbia são os outros adversários do grupo.

Antes da busca pelo décimo título da competição continental, a Amarelinha encara o México, no próximo sábado (8), no Texas (EUA). Em seguida, enfrenta os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando (EUA), cidade base da preparação comandada por Dorival Junior.

Confira a numeração:



GOLEIROS:

Alisson - 1

Bento - 12

Rafael - 23

LATERAIS:

Danilo - 2

Guilherme Arana - 16

Wendell - 6

Yan Couto - 13

ZAGUEIROS:

Éder Militão - 3

Marquinhos - 4

Beraldo - 17

Bremer - 25

Gabriel Magalhães - 14

MEIO-CAMPISTAS:

Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Douglas Luiz - 18

Ederson - 24

João Gomes - 15

Lucas Paquetá - 8

ATACANTES:

Pepê - 26

Endrick - 9

Evanílson - 21

Gabriel Martinelli - 22

Raphinha - 11

Rodrygo - 10

Savinho - 20

Vinicius Junior - 7