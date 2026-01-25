'Todo mundo caiu', diz mulher atingida por raio em ato de Nikolas Ferreira, em Brasília

Uma das 89 pessoas atingidas pelo raio que caiu durante ato de Nikolas Ferreira neste domingo (25) em Brasília, a servidora Mônica Vidal relatou ao jornal Metrópoles uma forte explosão e disse que, na hora da descarga elétrica, "todo mundo caiu". A mulher e o marido chegaram a ser levados ao hospital, mas já foram liberados.

"Eu vi o raio como se fosse uma explosão mesmo. Foi tão forte que todo mundo caiu. Eu senti meu braço envergar, fiquei dura e caí para trás. Eu não sei como, mas consigo me levantar com os braços envergados, para eu tirar meu marido da água", disse Mônica em entrevista.

Segundo a manifestante, diversas pessoas caíram em cima dela, pois já havia aglomeração próxima a uma grade. O evento acontecia na Praça do Cruzeiro, onde foi marcado o fim da caminhada de Nikolas Ferreira pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra as ações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista. A caminhada, inclusive, contou com políticos cearenses no trajeto.

"Tinha muito idoso e criança, momentos antes, perto da gente, mas foram embora assim que a chuva engrossou. Poderia ter sido muito pior", contou Mônica ao Metrópoles.

Vítimas

Dos 89 feridos, 11 "demandaram maiores cuidados médicos decorrentes do evento de descarga atmosférica", segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) informou na noite deste domingo.

Após atendimento no local, 42 pessoas foram liberadas sem precisar de atendimento em unidades de saúde.

No total, 47 feridos foram encaminhados ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).