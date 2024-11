Enem 2024 começa neste domingo (3) com prova de redação e expectativa de 4,3 milhões de candidatos

Inicia neste domingo (3) o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Além da redação, serão realizadas provas de Linguagens e Ciências Humanas, com 90 questões de múltipla escolha. Mais de 4,3 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o teste.

A aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 19h, na aplicação regular. Nos dois domingos de realização do exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h (horário de Brasília). Após o fechamento, o inscrito atrasado será impedido de passar pelo portão e, consequentemente, eliminado desta edição.

O local do exame consta no Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, acessado pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Não é obrigatório levá-lo, mas com ele em mãos facilita para localizar o prédio e a sala onde fará a prova. As informações são do g1.

Neste primeiro domingo, serão 45 questões de múltipla escolha de Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação) e outras 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), além da prova de redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

Esquema de transporte no Ceará

Em Fortaleza e no interior do Ceará, os candidatos do Enem terão acesso a um esquema especial de transporte neste domingo (3). Na Capital, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ampliará a frota de ônibus com 40 veículos, visando um deslocamento seguro dos estudantes.

Foto: Fabiane de Paula

A frota total será de 471 veículos distribuídos em 227 linhas. Os veículos reservas estarão disponíveis de 10h às 20h30 nos terminais de integração de Fortaleza, distribuídos da seguinte forma:

Terminal da Parangaba - 10 veículos extras;

Terminal do Antônio Bezerra - 6 veículos extras;

Terminal do Siqueira - 6 veículos extras;

Terminal de Messejana - 6 veículos extras;

Terminal do Papicu - 5 veículos extras;

Terminal do Conjunto Ceará - 3 veículos extras;

Terminal da Lagoa - 4 veículos extras.

Além disso, o benefício da tarifa social será garantido com a redução do valor da passagem. Ela custará R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (estudantil).

Para facilitar os deslocamentos, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá uma operação especial de tráfego. Agentes e operadores de tráfego circularão em viaturas pela cidade monitorando os locais de prova com maior movimentação.

As linhas de transporte sobre trilhos, por sua vez, também terão funcionamento especial no primeiro domingo do Enem, com acesso gratuito a todos os usuários, e não apenas para os inscritos no exame.

A operação ocorrerá nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral, com as primeiras viagens dos trens ocorrendo a partir das 10h30, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h.

O que levar no Enem

Candidatos devem ficar atentos aos itens obrigatórios para realização das provas. São eles:

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

O que não levar no Enem

Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, mas desde que acompanhado pelo fiscal.

Resumo da aplicação das provas neste domingo (3), horário de Brasília