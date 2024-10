Enem 2024: Capital e Interior terão esquema especial de transporte no domingo (3); veja detalhes

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Ceará terão acesso a um esquema especial de transporte no primeiro dia de provas, neste domingo (3).

Na Capital, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ampliará a frota de ônibus com 40 veículos, visando um deslocamento seguro dos estudantes. A frota total do domingo será de 471 veículos distribuídos em 227 linhas.

Os veículos reservas estarão disponíveis de 10h às 20h30 nos terminais de integração de Fortaleza, distribuídos da seguinte forma:

Terminal da Parangaba - 10 veículos extras;

Terminal do Antônio Bezerra - 6 veículos extras;

Terminal do Siqueira - 6 veículos extras;

Terminal de Messejana - 6 veículos extras;

Terminal do Papicu - 5 veículos extras;

Terminal do Conjunto Ceará - 3 veículos extras;

Terminal da Lagoa - 4 veículos extras.

Além disso, o benefício da tarifa social será garantido com a redução do valor da passagem, que custará R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (estudantil).

Trânsito

Para facilitar os deslocamentos, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá uma operação especial de tráfego no domingo (3). Agentes e operadores de tráfego circularão em viaturas pela cidade monitorando os locais de prova com maior movimentação.

Câmeras de videomonitoramento também auxiliarão nos trabalhos com a atuação de técnicos e engenheiros da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. Para otimizar o ir e vir, o tempo semafórico será ajustado nos corredores mais movimentados.

O atendimento a ocorrências de trânsito pode ser solicitado pela população por meio do 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Metrô e VLT

As linhas de transporte sobre trilhos também terão funcionamento especial no primeiro domingo do Enem, com acesso gratuito a todos os usuários, e não apenas para os inscritos no exame.

Legenda: A operação especial do transporte sobre trilhos ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral Foto: Divulgação

A operação ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral, com as primeiras viagens dos trens ocorrendo a partir das 10h30, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h.