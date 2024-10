O que pode cair na redação do Enem? Relembre temas que foram destaque

"O que vai cair na Redação?". Todos os anos, essa mesma dúvida inquieta os candidatos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Considerada uma das mais importantes e desafiadoras do processo, especialmente por ser difícil se preparar exatamente para o tema cobrado, a prova dissertativa-argumentativa é aplicada logo no primeiro dia do exame — que, no caso da edição deste ano, é o próximo domingo (3) — e varia de 0 a 1.000 pontos.

Tão crucial é a redação para o Enem que zerar a prova pode dificultar bastante a vida do candidato, uma vez que diminui consideravelmente a nota total e barra a concorrência por vagas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Veja também Papo Carreira Enem 2024: veja o que cai no primeiro dia de prova Papo Carreira Enem 2024: veja onde baixar prova e gabarito de antigas edições do exame Papo Carreira Academia Enem: Aulão gratuito preparativo para o Enem acontece neste sábado (2), em Fortaleza

Como o candidato pode zerar a redação do Enem?

A redação receberá a nota 0 se:

Fugir totalmente ao tema;

Não obedecer ao tipo dissertativo-argumentativo;

O texto não for escrito na Folha de Redação, que será considerada "Em Branco";

Tiver apenas até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo;

Tiver até dez linhas escritas no sistema Braille, situação que configurará "Texto insuficiente";

Tiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, o que configurará "Anulada";

Tiver parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

Tiver nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, o que configurará "Anulada";

Tiver texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

Tiver texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes, o que configurará "Anulada";

Tiver cópia de texto da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões. Neste caso, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas.

Fonte: Inep

Veja também Papo Carreira Veja quais foram as notas mínimas e máximas no Enem em 2023 por área de conhecimento

Quais foram os temas já abordados na redação do Enem?

Há mais de 20 anos, o Enem cobra dos candidatos, na prova de redação, conhecimentos sobre temas de ordem social, científica, cultural e política.

No texto, é exigido que o indivíduo defenda um ponto de vista apoiado em argumentos consistentes, coerentes e coesos. Além disso, e é algo que nem todos lembram de fazer, é necessário propor uma intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, e essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

Legenda: A redação será aplicada no primeiro dia do Enem Foto: Shutterstock

Veja quais foram os temas abordados nos últimos anos

1998: Viver e aprender

1999: Cidadania e participação social

2000: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

2003: A violência na sociedade Brasileira: como mudar as regras desse jogo

2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?

2005: O trabalho infantil na realidade brasileira

2006: O poder de transformação da leitura

2007: O desafio de se conviver com a diferença

2008: A máquina de chuva da Amazônia

2009: O indivíduo frente à ética nacional

2010: O trabalho na construção da dignidade humana

2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado

2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI

2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil