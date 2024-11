O que é obrigatório levar para o Enem 2024? Veja lista

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já acontece neste domingo (3), em todo o Brasil. Na ocasião, serão aplicadas as provas de Linguagens e Ciências Humanas, ambas com 45 questões, além da Redação. As dúvidas sobre o que se pode levar ao local de aplicação, claro, já começaram a surgir entre os candidatos.

Entre obrigações e recomendações, por exemplo, um dos pedidos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é para levar o cartão de confirmação. Ele possui dados como local da prova e idioma escolhido, no caso do inglês ou espanhol. Assim como os aparelhos eletrônicos, ele deve ser guardado no envelope porta-objetos.

Itens obrigatórios

É obrigatório que os candidatos compareçam com documento original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. Algumas versões digitais serão aceitas, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital.

Para preencher a prova, vale ressaltar, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O que pode e o que não pode

Alguns itens, no entanto, podem ser proibidos no local de prova. Exatamente por isso, o candidato deve estar atento ao regulamento para não ser desclassificado antes de prestar o exame.

Itens como celulares e lanches, por exemplo, podem ser levados para a prova. O primeiro, no entanto, deve ser guardado logo após ser desligado, colocado em um envelope a ser lacrado e guardado embaixo da carteira.

Veja a lista de itens proibidos:

Óculos escuros;

Relógio;

Bonés, chapéus, viseiras, gorros ou similares;

Tablets;

Calculadoras;

Agendas eletrônicas e/ou similares;

Pen drive;

Alarmes;

Chaves com alarme;

Fone de ouvido;

Lápis;

Lapiseiras;

Borrachas;

Réguas;

Corretivos;

Livros;

Manuais;

Impressos e anotações.

Além deste domingo (3), o Enem também terá provas aplicadas em uma segunda data, dia 10 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza.