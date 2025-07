Caminhoneiro é preso suspeito de exigir R$ 60 mil via Pix para ex-patrão não ser morto

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Jaguaribe, no Interior do Ceará, suspeito de exigir um pagamento de R$ 60 mil via Pix para que o ex-patrão dele não fosse assassinado. A ocorrência aconteceu na tarde dessa quinta-feira (9).

A identidade do caminhoneiro foi confirmada por meio de gravações das câmeras de segurança do local onde ele trabalhava, em Limoeiro do Norte. Nos registros, é possível vê-lo descendo de uma carreta e fixando um bilhete no portão da empresa com ameaças de morte ao ex-patrão e uma chave Pix para repassar o valor exigido.

A vítima denunciou a situação por meio de Boletim de Ocorrência (B.O), e o caso foi repassado à PRF. Durante as buscas, a Polícia abordou um veículo no quilômetro 303 da BR-116 e concluiu que se tratava da mesma carreta flagrada nas imagens.

Veja também Ceará Aeronave de pequeno porte perde controle durante pouso em Várzea Alegre, no Ceará; veja vídeo Ceará Morre, aos 82 anos, o jornalista e escritor cearense Gervásio de Paula

Suspeito afirmou que agiu sob comando de criminosos

Ao ser confrontado pelos policiais, o condutou confessou ser o autor das ações. Porém, alegou que agiu sob ameaças de criminosos que o obrigaram a deixar o bilhete na empresa. Também segundo ele, esses criminosos pertencem a facções criminosas da região.

"O suspeito afirmou, ainda, que já havia trabalhado para a vítima, bem como informou que, por não possuir chave Pix, indicou a chave Pix de um amigo para determinar a conta na qual deveria ser depositada a quantia exigida", detalhou a PRF.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe.