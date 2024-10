Candidatos a vereador de Fortaleza ligados ao esporte não se elegem

O primeiro turno das eleições municipais de Fortaleza levou mais de 1 milhão e 400 mil eleitores para as urnas no último domingo (6). Entre os candidatos que estavam à disposição dos eleitores, muitos tiveram ligação direta com o mundo do esporte. Nas opções para vereadores, tinha ex-presidente de clube, ex-lutador de MMA e até membro de torcida organizada. Porém, todos fracassaram na missão de chegar na Câmara Municipal de Fortaleza.

Entre os candidatos que buscaram o esporte como bandeira, o candidato Popó da Torcida, que tinha como base eleitoral a torcida do Fortaleza, foi o que teve o melhor desempenho, somando 4.824 votos, ficando na suplência do Partido Progressista (PP). Quem também ficou na suplência do seu partido foi o lutador Chiquerim. Conhecido no mundo das artes marciais em Fortaleza, Chiquerim não conseguiu se eleger, mas tirou a quantia de 1.565 votos.

Legenda: Conhecido no mundo das artes marciais em Fortaleza, Chiquerim tirou a quantia de 1.565 votos Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entre os candidatos que tiveram um resultado abaixo do esperado nas urnas está Jorge Mota. O ex-presidente do Fortaleza, tirou 875 e não foi eleito. Mota é outro candidato com forte ligação com a torcida do Fortaleza, sendo o mandatário do clube em importantes conquistas do campeonato cearense. Quem também tentou vaga para vereador sem sucesso foi Godofredo "Pepey" Castro. O ex-lutador de UFC somou apenas 77 votos no pleito de 2024.



Veja lista com desempenho dos candidatos: