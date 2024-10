Sport x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em confronto direto pelo acesso, Sport e Ceará entram em campo, às 21h, desta segunda-feira (7), pela 30ª rodada da Série B. Colados na tabela de classificação, o clássico nordestino pode definir quem dorme no G-4 restando nove partidas para encerrar a competição. A bola rola entre as equipes, na Ilha do Retiro, em Recife.

O Vozão tenta embalar a primeira sequência de três vitórias seguidas na segundona. O time de Léo Condé chega em alta depois de golear Vila Nova, por 4 a 0, e bater Brusque-SC, pelo placar de 1 a 0, dentro de casa. Fora de casa, o alvinegro tenta melhorar seu retrospecto como visitante na competição.

O Leão da Ilha vem embalado de sete jogos sem derrota na Série B, com quatro vitórias e três empates neste recorte recente. Na última rodada, o Sport ficou no empate em 0 a 0 com o Mirassol, no interior de São Paulo. A equipe rubro-negra tem 47 pontos e está entre os quatro primeiros colocados da segunda divisão, e tem um jogo a menos.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E BRONCA NA DEFESA

Até o duelo desta segunda-feira, o técnico Léo Condé contou com uma semana cheia de treinos para avaliar as mudanças no time, a começar pela zaga. David Ricardo tomou o terceiro amarelo no jogo passado e cumpre suspensão automática contra o Sport. Além dele, o outro zagueiro Ramon Menezes sentiu desconforto no adutor da coxa e deve ser ausência.

As vagas na defesa devem ser preenchidas por Matheus Felipe, que entrou no último jogo, e João Pedro Tchoca, que veio por empréstimo junto ao Corinthians. O jovem defensor, inclusive, atuou apenas 45 minutos pelo Ceará, na partida contra o Novorizontino, na Arena Castelão.

Além dessas opções, Condé não descartou a possibilidade de utilizar Luiz Otávio no confronto fora de casa. O capitão alvinegro voltou aos treinos oito meses depois de cirurgia no ligamento cruzado do joelho e está à disposição do comandante alvinegro. Ainda sem ritmo de jogo, o zagueiro teve seu nome “ventilado” na última coletiva, após a vitória sobre o Brusque.

“Nesse momento, os dois [zagueiros] que estão sendo titulares, o Ramon e o David, não vão poder jogar, mas temos outros atletas que já jogaram também. Temos o Matheus Felipe, temos o João Pedro, o Yago, que é um garoto da base, o próprio Luiz Otávio também. Vamos ver como será a semana dele [Luiz Otávio] de trabalho. Essa semana ele já deu um passinho à frente também, está próximo de ficar à disposição. A data do jogo mudou, passou para segunda-feira (7), a gente ganha um prazo a mais para fazer a montagem dessa equipe”, destacou Condé.

VOVÔ VISITANTE

Diferente do rendimento em casa, o Ceará tem o 9º melhor aproveitamento como visitante, com 28.6%. O Vozão somou 12 pontos de 42 disputados longe da capital cearense nesta Série B. Em 14 partidas até aqui, o Alvinegro venceu três, empatou três vezes e foi derrotado em outras oito ocasiões.

Nos últimos dois jogos fora de casa, o Ceará perdeu para Chapecoense e Coritiba. Quando o assunto é bola na rede, nas 14 rodadas como visitante, o Vozão marcou 18 gols e teve a defesa vazada em 22 oportunidades. Os números deixam um saldo negativo de menos quatro gols.

O jogo diante do Sport, pela 30ª rodada, marca o terceiro encontro entre as equipes na temporada, segundo pela Série B. No primeiro turno as equipes ficaram no empate, sem gols, na Arena Castelão. O outro duelo foi em abril, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em que o Leão da Ilha passando de fase, enquanto que o segundo foi pela 11ª rodada da Série B.

COMO CHEGA O LEÃO DA ILHA?

Com 47 pontos no G-4 da segundona, o Sport montou um dos elencos mais valiosos da competição em busca do acesso. Para enfrentar o Vozão, o time conseguiu a liberação da Ilha do Retiro, que volta a receber jogo e logo uma decisão pela 30ª rodada da Série B.

A artilharia do Leão tem à frente Zé Roberto e Fabrício Domínguez com sete gols cada. Colado deles, aparece Gustavo Coutinho, que tem um a menos. A sequência tem Barletta, com quatro, e Ortíz com dois.

Sob comando de Pepa, português de 43 anos, que já treinou o Cruzeiro, o Sport ainda não foi derrotado. Em seis partidas, o novo treinador tem três vitórias e três empates no Leão da Ilha. Ele é o terceiro técnico do time rubro-negro no ano, que antes teve Mariano Sosso e Guto Ferreira no posto.

O time rubro-negro pode ter dois retornos de atletas que foram liberados pelo departamento médico. Fabricio Domínguez e Di Plácido se recuperaram e estão à disposição do técnico Pepa. O primeiro, que é um dos artilheiros do time com sete gols, pode iniciar a partida contra o Ceará entre os titulares, enquanto o outro deve ir no banco de reservas.

A lista de baixas da equipe pernambucana tem Helibelton Palacios e Romarinho, aquele mesmo que passou pelo Fortaleza, que ainda seguem lesionados no DM e são desfalques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Fabricio Domínguez, Felipe e Lucas Lima; Tití Ortiz, Chrystian Barletta e Zé Roberto.Técnico: Pepa.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro Tchoca e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | SPORT X CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data: 07/10/24 (segunda-feira)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Tiago Gomes da Silva (GO)

Assistente 2: Ricardo Júnio de Souza (MG)

Quarto Árbitro: José Woshington da Silva (PE)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)