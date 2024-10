Fortaleza perde para CRB por 3 a 2 e segue sem vencer no Brasileirão de Aspirantes de 2024

O Fortaleza perdeu para o CRB por 3 a 2, nesta segunda-feira (7), no estádio Rei Pelé/AL, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. Assim, o time cearense segue sem vencer no torneio nacional - na estreia, empatou com o Sport em 1 a 1, no Presidente Vargas (PV).

Assim, tem apenas um ponto, ficando em 7º colocado no Grupo A. Já o CRB sobe para 3º, com três.

Jogo movimentado

O Fortaleza iniciou bem a partida. Logo aos 5, Lucca Prior aproveitou cruzamento de Landerson na grande área e abriu o placar para o Leão. O controle do jogo permaneceu com maior posse de bola.

Aos 16, uma falha defensiva trouxe o CRB para o confronto. Após lançamento da defesa, Deyvson recebeu a bola entre a dupla de zagueiro leonina, venceu na velocidade e chutou no canto: 1x1. A igualdade durou pouco, pois Kauê Canela devolveu a vantagem para o Fortaleza aos 23, de pênalti.

Legenda: O Fortaleza teve muito volume de jogo, mas não conseguiu marcar no 2º tempo Foto: João Moura / Fortaleza

O ataque tricolor funcionou, mas a defesa permaneceu com muitos problemas. Aos 34, depois de um bate-rebate na área, Rodriguinho aproveitou um espaço e empatou novamente para o CRB. A virada foi aos 41, após o goleiro Murilo D’Angelo espalmar uma finalização pra área e Rodriguinho marcar.

O placar de 3 a 2 permaneceu até o fim, apesar da pressão do time cearense na volta do intervalo.

Regulamento

Na 1ª Fase, os clubes se enfrentarão em turno único dentro de cada grupo. Após o término das partidas, os quatro melhores de cada chaveamento se classificam para as quartas de final do torneio.

Além do Fortaleza, o Grupo A é formado por: Fluminense, Botafogo, Sport, Atlético-MG, Vitória-BA, Vasco e CRB. O próximo compromisso leonino é quinta-feira (10), às 16h, contra o Vitória-BA, no PV.