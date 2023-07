Silvero Pereira vai interpretar 'Maníaco do Parque' em novo filme da Amazon Prime

O ator cearense Silvero Pereira anunciou que está prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira. Por meio das redes sociais nesta terça-feira (25), o artista, natural de Mombaça, no sertão do Estado, compartilhou com os fãs que irá interpretar o assassino em série Francisco de Assis Pereira, nacionalmente conhecido como Maníaco do Parque, em um novo longa para a plataforma de streaming Amazon Prime Video. O lançamento do filme está previsto para 2024.

Nas últimas semanas, Silvero manteve o mistério sobre sua ida para São Paulo. Segundo ele, o papel está exigindo muito a sua dedicação.

"Amigos, agora já posso falar o porque de estar em São Paulo. Meu novo desafio como ator vai ser contar essa história na Amazon Prime Video com a Santa Rita Filmes. Tô nervoso, tô ansioso e tô me dedicando nesse que, muito provável, será um dos meus maiores desafios como ator. Axé, sanidade e serenidade nessa caminhada", escreveu o ator nas redes sociais.

O elenco do filme também conta com a atriz Giovanna Grigio, que dará vida a Elena, uma repórter em início de carreira que se debruçou na cobertura sobre o caso.

A direção do longa ficcional é de Maurício Eça, também responsável pelas tramas de 'A Menina que Matou os Pais' (2021) e 'O Menino que Matou Meus Pais (2021)', sobre o caso de Suzane von Richthofen, ambas produções da Amazon Prime Video.

Além do anúncio do filme pela Amazon na manhã desta terça-feira (25), o streaming também divulgou o lançamento da série documental sobre o mesmo caso, que tem o título 'Maníaco do Parque: A História Não Contada', também com previsão de lançamento para o ano que vem.

O roteiro das produções foram baseados em mais de 20 mil páginas do processo e em mais de 50 entrevistas, incluindo sobreviventes, familiares de vítimas, promotores, delegado, peritos, psicólogos, psiquiatras e advogados.

Maníaco do Parque

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, é o mais famoso assassino em série do Brasil. Ele foi condenado a mais de 260 anos de prisão por estuprar e matar pelo menos sete mulheres e tentar assassinar outras nove, em 1998.

O serial killer chegou a confessar 11 assassinatos e foi condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Os crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo.