Mariene de Castro e Roberto Mendes fazem show no Theatro José de Alencar em setembro

Das rodas de samba de Santo Amaro da Purificação, um encontro de arte e afeto virou show que chega a Fortaleza no dia 9 de setembro. Os baianos Mariene de Castro e Roberto Mendes sobem ao palco do Theatro José de Alencar para apresentar o recém-lançado show "Maria da Canção". Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 130.

O encontro é inédito nos palcos, mas Mariene de Castro canta Roberto Mendes desde os primeiros anos de carreira, que completa 25 anos em 2023. O músico, compositor e pesquisador tem letras gravadas por diversos artistas, dentre eles Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Zezé Motta e Daniela Mercury.

No repertório, canções recém lançadas pela dupla, como “Estranho Rapaz”, “Teus Olhos em Mim”, “Todo seu querer” e “Louvação a Oxum”, se misturam aos clássicos do repertório de samba da Bahia.

SERVIÇO

Show "Maria da Canção", com Mariene de Castro e Roberto Mendes

Sábado, 9 de setembro, às 20h

No Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: entre R$ 50 e R$ 130, à venda na bilheteria do equipamento e no Sympla