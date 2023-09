Caio Castelo lança álbum 'Passo' nas plataformas de streaming

Sexta-feira com novidades da música cearense nas plataformas de streaming. Cantor e compositor, Caio Castelo lança seu quarto álbum, intitulado "Passo". São nove faixas, “uma celebração à impermanência em algum lugar entre a MPB, o pop e o folk”, descreve o artista.

O resultado do trabalho será apresentado em turnê pelo Nordeste. O primeiro show é em Fortaleza, no sábado (30), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste, com entrada gratuita. Na sequência, Sobral, Natal e Recife. A turnê também celebra os 10 anos de lançamento do álbum de estreia do artista, “Silêncio em Movimento”, e os shows terão participação de artistas como a cantora Isadora Melo e as bandas Procurando Kalu e Indigo Mood.

"Passo" foi feito com os músicos Ayrton Pessoa (teclado), Dândara Marquês (baixo), Ednar Pinho (baixo) e Igor Ribeiro (bateria e percussão) traz também a participação de Mulher Barbada na faixa "Íris".

Ouça o álbum "Passo" aqui

