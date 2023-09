Moisés Loureiro abre temporada da comédia ‘Deixemos de Coisa’ no Teatro Dragão do Mar

Política, relacionamentos amorosos e causos da vida estão no roteiro da nova temporada do espetáculo "Deixemos de Coisa" do ator e humorista Moisés Loureiro. Com estreia neste sábado (2), fica em cartaz durante todos os fins de semana de setembro, às 20h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos à venda no site com valores entre R$ 30 e R$ 80.

Roteirizado por Moisés, o texto traz referências acadêmicas e artísticas, além da sagacidade e da molecagem cearense de quem faz teatro e humor ao vivo, no calor da troca com o público.

O roteiro, renovado para esta temporada, é inspirado nos artistas de rua, em mestres do humor, assim como na produção da pesquisa do renomado professor de história Durval Muniz, autor do livro “A invenção do Nordeste e outras artes” e colunista do Diário do Nordeste.

SERVIÇO

Moisés Loureiro em Deixemos de Coisa

Nos dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 de setembro e 1 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro Dragão do Mar

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 30 a R$ 80 no Sympla