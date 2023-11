Sambinha de Chinela traz shows de Gabi Nunes, Unidos da Cachorra e Pantico Rocha Trio

"Aqui não tem Mangueira, aqui não tem Portela", mas se faz samba pra cantar, dançar e sentir sem frescura. A música "Sambinha de Chinela", uma composição dos cearenses Pantico Rocha e Marcus Dias, intitula a festa que anima a Praia de Iracema neste sábado (5), a partir das 18h30, na Quadra da Unidos da Cachorra.

A programação reúne Pantico Rocha Trio, Gabi Nunes e a bateria da Unidos da Cachorra. As apresentações começam com uma releitura dos clássicos de Gil, Caetano e Chico pela interpretação do trio composto por Nélio Costa, Alfredo Pessoa e Pantico Rocha, além de participação de Chico Pessoa.

Gabriela Nunes comanda a roda de samba com repertório de grandes nomes do gênero e presença especial da violinista, cantora e compositora cearense, Theresa Rachel. O encerramento fica por conta do Bloco Unidos da Cachorra, no aquecimento para o Carnaval 2024.

Os ingressos do ultimo lote estão à venda no site por R$ 30.

Serviço

Sambinha de Chinela

Sábado, 4 de novembro de 2023

Local: Quadra da Unidos da Cachorra (R. Almirante Barroso, 521, Praia de Iracema)



Horários:

18:30 - Abertura da casa

19:30 - Pantico Rocha Trio - Especial Sambas de Gil, Caetano e Chico (participação especial de Chico Pessoa)

22:00 - Samba da Gabi Nunes (participação especial de Theresa Rachel)

00:30 - Bateria do Bloco Unidos da Cachorra

Compre o seu ingresso: