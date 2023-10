Cantora Khrystal apresenta novo show com repertório em homenagem ao Nordeste nesta quinta-feira (26)

Natural de Natal e com passagem pelo The Voice Brasil, a cantora Khrystal apresenta o novo show, "Canto para Xangô", no Abaeté Boteco nesta quinta-feira (26).

Mesclando fé, tradição e nordestinidade, a potiguar retorna a Fortaleza empreendendo grande travessia por clássicos da música brasileira. A homenagem abraça de Dominguinhos a Cátia de França passando por Chico César, Alceu Valença e vários outros símbolos do Nordeste.

As versões exclusivas misturam-se com as próprias composições da cantora, transformando "Canto para Xangô" em uma experiência singular e afirmativa. Khrystal sobe ao palco ao lado dos músicos Ricardo Baya (violão), Bruno Cirino (sanfona) e Kleber Moreira (percussão).

Reconhecido como uma divindade da justiça, Xangô é dono do fogo e no sincretismo religioso nordestino. Ele é São João Batista – um dos maiores símbolos da nossa cultura. Khrystal, então, chega para cantar esse solo vivo, vibrante, festivo, que queima brilhante nas fogueiras por aqui.

Além dela, quem comanda a música do local antes e depois do show é a DJ Luana Caiubi, com set repleto de brasilidades, músicas cearenses, afrosambas, forró e coco, de Anelis Assumpção a Alcione.

No cardápio, o Abaeté lança ainda Pratos para Xangô, com diferentes tipos de Abará - comida de santo consagrada ao orixá.



Serviço

Show "Canto para Xangô", da cantora e compositora Khrystal

Nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, no Abaeté Boteco (R. Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)