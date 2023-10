Musical 'Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais' faz temporada em Fortaleza

Vida e obra de Dominguinhos se misturam com ficção no musical "Isso Aqui Tá Bom Demais", em cartaz de 20 a 22 de outubro, no Cineteatro São Luiz. Serão quatro apresentações; sexta às 20h, sábado às 16h e às 20h e Domingos, às 18h. Os ingressos variam de R$ 50 (meia/ popular) a R$ 100 e estão à venda no site e na bilheteria do Cineteatro.

Com texto de Silvia Gomez, o espetáculo foi idealizado pelo diretor Gabriel Fontes Paiva e pela diretora musical Myriam Taubkin, parceiros no Projeto Memória Brasileira. A direção traz para o palco elementos importantes na trajetória do sanfoneiro, como a terra natal, Garanhuns, em Pernambuco, e os ritmos e danças como forró, baião e xaxado, muito bem representados na obra do artista.

No palco, alguns músicos e parceiros que tiveram suas vidas influenciadas pelo mestre. Liv Moraes, cantora e filha de Dominguinhos; Cosme Vieira, que músico que tocou com Dominguinhos ainda criança; o ator e músico Wilson Feitosa; o compositor e arranjador Zé Pitoco, de Cupira (PE), que acompanhou Dominguinhos em inúmeros shows ao longo se sua carreira; Fitti, um dos grandes expoentes da nova safra de atores e cantores brasileiros e os conhecidos internacionalmente Hugo Linns, músico que é referência brasileira em viola e o percussionista Jam da Silva, os três últimos de Recife (PE).

Serviço

Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais

De 20 a 22 de outubro

Sexta às 20h, sábado às 16h e às 20h e Domingos, às 18h

No Cineteatro São Luiz – Rua Major Facundo, 500 – Fortaleza / CE

Ingressos entre R$ 50 e R$ 100

Vendas na bilheteria do Cineteatro e no site