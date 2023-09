“Gonzagão Sinfônico”: Cineteatro São Luiz recebe Quinteto Violado e OSUECE em concerto de homenagem

Os grandes sucessos do Rei do Baião tocados de uma forma diferente. Quinteto Violado e a Orquestra Sinfônica da UECE, sob a regência do Maestro Alfredo Barros, se juntam para o concerto “Gonzagão Sinfônico”. A apresentação acontece neste sábado (23), às 19h, no Cineteatro São Luiz.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 120 e podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria do Cineteatro.

De Pernambuco, o Quinteto Violado foi um dos primeiros grupos nordestinos a levar ritmos regionais para além de suas fronteiras, sendo reconhecido, inclusive, por Gonzagão. Atualmente, a formação reúne os músicos Toinho Alves, Marcelo Melo, Luciano Alves (Ciano), Roberto Medeiros e Eduardo de Carvalho Alves (Dudu).

Os artistas se juntam aos integrantes da OSUECE, que reúne 65 músicos distribuídos dentre os naipes das madeiras, metais, percussão e cordas. No repertório, sucessos como “Asa Branca”, “Qui nem Jiló”, “Sabiá” e “Sala de Reboco”.

SERVIÇO

Gonzagão Sinfônico

Sábado, 23 de setembro, às 19h

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 – Centro)

Classificação etária: Livre | Duração: 80 minutos

Ingressos: Plateia inferior - R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia); Plateia superior - R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Vendas: Sympla ou na Bilheteria do Cineteatro. Horário de funcionamento: terça a sexta, de 9h30 às 18h, e aos sábados, de 9h30 às 17h.