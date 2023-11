Jornalista Alberto Perdigão lança livro sobre cordel a serviço da negritude

Uma reflexão essencial sobre a presença negra na literatura de cordel será lançada em livro na capital cearense. A obra "Pretos e Pretas na Literatura de Cordel", de autoria do jornalista Alberto Perdigão, é uma coletânea de dez artigos que analisam folhetos de cordel voltados para temas relacionados a negritude.

Entre os temas abordados estão o racismo, a escravidão, a abolição e o marco de cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, tragédia que ainda segue com diversos pontos sem solução. Segundo Alberto, a obra tenta desmontar a tese de que o cordel é uma mídia racista, provando que "o cordel é uma mídia a serviço da negritude".

São três eventos de lançamento marcados para os próximos dias. O primeiro será no restaurante Cantinho do Frango, na Aldeota, às 17h, desta sexta-feira (3). Na ocasião, o livro estará à venda por R$ 60. Não haverá cobrança de couvert artístico.

Na sequência, o autor se reúne com o público na Embaixada da Cachaça, sábado (4), às 15h. E na próxima quinta-feira (9), o lançamento acontece na Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

Na BECE, a partir das 17h30, haverá uma roda de conversa com o tema "Racismo e Antirracismo na Literatura de Cordel", com participação do poeta, editor e mestre da Cultura Klévisson Viana, do poeta e pesquisador Stélio Torquato e do poeta e ativista Leonardo Lucas. O lançamento é aberto ao público, sem necessidade de pré-inscrição.

Lançamento do livro "Pretos e Pretas na Literatura de Cordel", de Alberto Perdigão

Sexta-feira (3), às 17h

Espaço cultural do restaurante Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 41 - Aldeota)

Sábado (4), às 15h

Embaixada da Cachaça (R. João Brígido, 1245 - Joaquim Távora)

Quinta-feira (9), às 17h30

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil),