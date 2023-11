Prêmio de Literatura da Unifor abre inscrições para contos inéditos; saiba como participar

A Universidade de Fortaleza (Unifor) abriu inscrições para o Prêmio de Literatura de 2023. Nesta edição, o gênero literário escolhido pela bancada organizadora foi o conto, um dos estilos narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Interessados podem inscrever seus trabalhos por e-mail até o dia 22 de dezembro deste ano.

O prêmio envolve duas categorias: Obra Inédita e Trabalho Inédito. Na primeira, serão analisados livros com, no mínimo, 70 páginas de contos que não tenham sido publicados em nenhum órgão de comunicação, inclusive, blogs e redes sociais. Já na segunda categoria, os candidatos devem inscrever contos que tenham, no máximo, três páginas, e também não tenham sido publicados em lugar nenhum.

As criações devem estar sob pseudônimo, sendo vedada a inclusão, sob pena de eliminação do candidato, de qualquer elemento que permita a identificação de autoria.

As produções literárias serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por três professores de Literatura em Língua Portuguesa, escolhidos pela Coordenação da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor.

Vencedores

Quem vencer na categoria Obra Inédita ganhará passagens aéreas para visitar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, em São Paulo, e terá sua obra publicada com uma tiragem de 300 exemplares.

Já na categoria Trabalho Inédito serão selecionadas 30 produções, que serão classificadas do 1º ao 30º lugar. O primeiro colocado ganhará passagens aéreas para o Rio de Janeiro, para visitar a Biblioteca Nacional. Além disso, os textos dos classificados do 1º ao 30º lugar serão reunidos e publicados em um livro intitulado "Coletânea", com tiragem de 15 exemplares para cada autor.

Todos os vencedores serão reconhecidos em solenidade prevista para o dia 21 de março de 2024, no auditório da Biblioteca da Unifor. Na ocasião, serão entregues os prêmios e lançados os dois livros.

Prêmio de Literatura da Unifor

Criado na década de 1990, o Prêmio de Literatura da Unifor, instituição da Fundação Edson Queiroz, objetiva incentivar a criação literária e a sua divulgação como forma de promoção do hábito da leitura, além de publicar novos escritores.

Trata-se de um concurso bienal e, em cada edição, alterna entre conto, poesia e crônica. Essa premiação é vista como fundamental para a Unifor, uma vez que amplia o espaço de formação humana, aproximando instituição de ensino superior das artes e da cultura em geral.

"O Prêmio de Literatura da Unifor tem uma importância significativa no cenário literário por estimular a produção literária, proporcionar visibilidade e reconhecimento aos escritores e escritoras e oportunizar a diversidade de vozes e perspectivas na literatura, incentivando a representação de diferentes experiências e contextos culturais", ressalta Adriana Helena, chefe da Divisão de Arte e Cultura da Unifor.

Vencedores da última edição

Para Liduína Benigno Xavier, vencedora na categoria Obra Inédita em 2021, ter sido agraciada foi uma experiência valiosa em sua busca literária.

"Um certame com a chancela de uma instituição da estatura da Universidade de Fortaleza é uma distinção no currículo de quem deseja firmar sua voz no mundo literário. Quando abriram as inscrições em 2020, reuni as crônicas que eu vinha escrevendo desde 2019 e corri para me inscrever. Período difícil de pandemia e lockdown que tornou ainda mais meritória a iniciativa da Unifor de manter um prêmio literário", reconheceu a escritora.

Legenda: Liduína Xavier foi a vencedora da categoria Obra Inédita do prêmio em 2021 Foto: Divulgação/Unifor

Ela relatou ainda que o prêmio foi uma oportunidade para ter seu segundo livro publicado, intitulado 'Teclado de Areia'. "Sendo uma mulher madura, sinto que as dificuldades para acessar o mundo das publicações são ainda maiores e participar de certames ajuda a abrir brechas, cria espaços de visibilidade à nossa produção. Espero que a Unifor continue a promover a literatura com eventos dessa natureza", disse.

Já o professor de Literatura e Língua Portuguesa Raimundo Ivan de Sousa Melo, que conquistou a primeira colocação na categoria Trabalho Inédito em 2021, com a crônica "Jazia um poeta na praça e na memória da cidade", também vê no prêmio uma oportunidade valiosa.

"Senti uma emoção indescritível quando recebi a ligação do coordenador avisando-me que eu fora o vencedor do concurso. É muito valioso para um autor ter seu trabalho avaliado e aprovado por uma comissão julgadora formada por pessoas de elevado nível como a do prêmio da Unifor. Além disso, essa premiação me proporcionou a aproximação com escritores locais, convites para participação em coletâneas, eventos literários e clubes de leitores, bem como me incentivou a continuar escrevendo e a participar de outros concursos literários", compartilhou.

Serviço

Prêmio de Literatura Unifor 2023

Inscrições: até 18h do dia 22 de dezembro de 2023

Forma de inscrição: pelo e-mail premiodeliteratura@unifor.br

Mais informações: leia edital