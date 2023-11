Exposição aberta ao público no CCBNB resgata memória afro, indígena e LGBTQIA+

Foi a partir de um álbum de família que o artista cearense M. Dias Preto começou a costurar uma história que reflete não só suas vivências, mas as de muitas outras pessoas lidas socialmente como “corpos dissidentes”. O resultado dessa pesquisa pode ser conferido na exposição “Campo de passagem: movimento ondulatório”, inaugurada neste mês de novembro e aberta para visitação no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) até 10 de dezembro.

A partir de 80 trabalhos autorais, que passeiam por linguagens como fotografia, colagem, desenho, instalação e audiovisual, M. Dias Preto compartilha investigações autobiográficas retiradas do livro de artista “Campo de passagem”, inspirado por sua própria trajetória. A mostra tem curadoria de Diego de Santos.

Legenda: Obra "Encantada" (2020) Foto: M. Dias Preto/Divulgação

Segundo o artista visual, a exposição aglutina uma série de experimentações artísticas, como costura e colorização digital em fotografias, e é uma “reconstrução fictícia de memórias de um corpo dissidente, revelando um processo de registro histórico e biográfico em oposição ao apagamento colonial que fora imposto à população afro, indígena e LGBTQIA+”.

Com registros que ganham novas cores, texturas e brilho, o trabalho é uma oportunidade de ter acesso a histórias cheias de sensibilidade, dores e belezas. Na exposição, é possível, além de conhecer, ouvir e manusear os registros do artista, que já expôs em eventos como o Salão de Arte de Ribeirão Preto, o Salão de Abril e diversos festivais de fotografia e artes visuais.

Exposição “Campo de Passagem: Movimento Ondulatório”, de M. Dias Preto

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Quando: Até 10 de dezembro de 2023, com visitação de terça a sábado, das 9h às 17h

Classificação indicativa: 14 anos

Entrada Franca