Espetáculo reúne músicos da nova geração para festejar a vida de Mestre Macaúba do Bandolim

Maior bandolinista do Ceará e referência para muitos músicos da cena artística estadual, Mestre Macaúba do Bandolim completou 80 anos no último dia 31 de julho. Agora, em novembro, uma grande homenagem será realizada para ele ao longo de três dias na Caixa Cultural Fortaleza.

Gratuito, "Macaúba 80" será realizado ao ar livre, no pátio externo do equipamento, com acesso gratuito, nos dias 5, 12 e 19 deste mês. O encontro contará com a presença de talentos da nova geração que fazem parte da história do instrumentista.

Tudo começará às 17h, livre para todos os públicos e com intérprete de Libras. O show terá como cenário a representação de um importante ponto de encontro para músicos e amantes da boa música: o icônico Macaubar.

Legenda: O show terá como cenário a representação de um importante ponto de encontro para músicos e amantes da boa música: o icônico Macaubar Foto: Jamille Queiroz

O local fez parte de um período especial da vida do mestre Macaúba quando, na década de 1990, ele começou a receber em sua antiga residência a visita de diversos amigos para rodas musicais.

A casa, localizada na Praia de Iparana, em Caucaia (CE), se tornava uma espécie de palco aberto onde todos tinham oportunidade de mostrar os talentos de forma espontânea e sem ensaio. O Macaubar foi uma verdadeira escola livre e proporcionou o crescimento e o sucesso de jovens músicos, que hoje estão nos principais palcos da capital cearense.

Para o público viver e reviver a energia dessas rodas de choro com a mesma alegria e descontração, o show terá um repertório tradicional do choro e do samba, incluindo composições autorais de Macaúba do Bandolim, como "Ferro de Engomar" e "De Pai para Filho".

Junto ao mestre, renomados músicos do choro e talentos da nova geração entram nessa roda, entre eles seu filho, Marinaldo do Bandolim, e Ronaldo do Cavaco. A ambientação contará com fotos e objetos relacionados ao mestre e ao Macaubar. Ao longo de duas horas, o show trará também relatos de antigos frequentadores do bar e amigos de longa data.

Legenda: Encontro contará com a presença de talentos da nova geração que fazem parte da história do instrumentista. Foto: Jamille Queiroz

Com uma trajetória de quase 70 anos de música, Macaúba foi diplomado pelo Governo do Ceará como Mestre da Cultura, com o mérito de Tesouro Vivo, pela contribuição para a memória do patrimônio imaterial da cultura cearense.

Tal feito fez com que o Ceará fosse o único estado brasileiro que tem entre os Mestres da Cultura um profissional músico de chorinho agraciado com esse título. Também ganhou o título de sétimo melhor bandolinista do país, segundo a Revista Veja.



Serviço

Espetáculo musical "Macaúba 80"

Nos dias 5, 12 1 9 de novembro na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema), das 17h às 18h30. Classificação indicativa: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Acesso a pessoas com deficiência. Informações: (85) 3453-2770 / Site da Caixa Cultural / @caixaculturalfortaleza