Ator cearense Arilson Lucas estrela remake de 'Dona Beja'; conheça trajetória do artista

Quase 40 anos depois da exibição de “Dona Beja” na extinta TV Manchete, os fãs da icônica novela terão a oportunidade de reencontrar os personagens em um novo formato. O remake homônimo, produzido pela HBO Max, ainda não tem data de estreia, mas já está com gravações em andamento e deve ter 40 capítulos.

A narrativa é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, mineira que desafiou a sociedade conservadora do início do século 19 pela independência, beleza e fama de "sedutora".

Além do trio de protagonistas Grazi Massafera, André Luiz Miranda e David Júnior, o elenco conta com uma personalidade cearense em destaque: o ator Arilson Lucas, que viverá o personagem Padre Aranha, figura fundamental no cotidiano de Dona Beja.

A produção é o segundo trabalho de Arilson que, via streaming, chegará a milhares de lares ao redor do mundo. O artista, que é também apresentador, produtor de TV e teatro e jornalista, deu vida ao personagem Simplício em “O Hóspede Americano”, série dirigida por Bruno Barreto, exibida na HBO em 2018 e disponibilizada posteriormente na plataforma de streaming da rede.

Arilson começou a se interessar pelas artes cênicas no fim da década de 90, quando começou a produzir e gravar teleaulas para a TV Ceará. Na época, era aluno do curso de Princípios Básicos do Teatro no Theatro José de Alencar (TJA). Com as participações nas teleaulas, se viu à vontade em frente às câmeras, e curioso para entender como era estar atrás delas.

Pouco depois, por meio de cursos de curta duração do Instituto Dragão do Mar e da passagem pelo curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi aprofundando os conhecimentos em TV. “Fui enveredando por esse caminho de conhecer, inclusive, a parte técnica: contrarregragem, figurino, roteiro. Queria entender o que estava por trás das cenas”, conta.

Se formou jornalista e, interessado em telejornalismo, chegou à TV Diário. Lá, produziu, apresentou e dirigiu programas; era uma forma diferente de se relacionar com o audiovisual, explica “Tudo que é desse meio eu gosto. Na TV, comecei a exercitar essa coisa com a câmera e com o microfone, aí fui para a reportagem. Depois, resolvi deixar a TV e, de fato, desbravar”, lembra.