Sabe como uma orquestra sinfônica funciona? Exposição gratuita traz a Fortaleza uma imersão sonora

Programação para adultos e crianças, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega a Fortaleza com uma experiência imersiva. A exposição itinerante propõe oferecer aos visitantes a sensação de ocupar as várias posições dos instrumentos em um concerto. E sentir a regência até mesmo do lugar do maestro da orquestra. Gratuita, a mostra fica em cartaz de 8 a 12 de outubro, no Teatro Municipal São José, entre 10h e 22h.

Em um ambiente acusticamente preparado, 16 caixas reproduzem a sonoridade de diferentes naipes da Orquestra Petrobras Sinfônica. O visitante vai poder ouvir cada uma das seções da orquestra separadamente à medida que se desloca pela sala.

“A Instalação Sonora desperta no público todo o encantamento do mundo sinfônico. É como se o visitante fosse transportado para dentro da Orquestra, com os músicos tocando à sua volta”, explica o violista Fernando Thebaldi, um dos diretores artísticos da Orquestra, que neste ano celebra os 70 anos da marca patrocinadora.

Além das caixas de som, tablets com informações sobre os instrumentos e imagens em vídeo dos músicos interpretando quatro músicas brasileiras compõem a experiência. No repertório, “Cidade maravilhosa”, de André Filho, com arranjo de Gilson Santos; “Estações brasileiras”, de Jessé Sadoc; “Sinfonietta seconda: Carnevalle”, de Ernani Aguiar; e “Brasil vertentes”, de Vittor Santos.

A instalação sonora passará por Natal, Recife e Rio de Janeiro até encerrar temporada em novembro.

SERVIÇO

Instalação Sonora Itinerante - Orquestra Petrobras Sinfônica

De 8 a 12 de outubro, das 10h às 20h

Teatro Municipal São José, na R. Rufino de Alencar, 299, Centro

Duração: 30 min.

Livre a todos os públicos e Gratuito