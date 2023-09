Waldonys comemora aniversário com show inédito 'Causos, cantos e poesias'

Waldonys reúne música, poesia e bom humor na celebração de seus 51 anos. Na noite de aniversário, nesta quinta-feira (14), ele se apresenta no palco do Teatro RioMar Fortaleza, com o show inédito “Causos, cantos e poesias”.

O espetáculo traz participações do poeta Bráulio Bessa e da cantora potiguar Tanda Macêdo, com quem o acordeonista lançou em junho o clipe “Nossa Rotina”. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no site com valores a partir de R$ 50 (meia).

A apresentação de aniversário abre a turnê que passará em sequeência por Natal (15/09), João Pessoa (16/09) e Recife (17/09). Nas quatro cidades, o show terá a participação de Tanda Macêdo, além de convidados locais.

O repertório traz grandes sucessos, como “Sonho de Ícaro”, “Anjo Querubim”, “Se Lembra Coração”, “Sinônimos”,“Asa Branca”, “Riacho do Navio” e “Sabiá”. O show destaca ainda obras de Patativa do Assaré, Zé Cardoso, João Paraibano, Pinto do Monteiro, Thyelle Dias, dentre outros poetas.

SERVIÇO

Show “Waldonys: causos, cantos e poesias”

Quinta-feira (14), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu. Shopping RioMar Fortaleza).

Ingressos à venda na bilheteria física do teatro (de terça a sábado, das 14h às 20h) e no site uhuuoficial (). Preços: A partir de R$ 50,00 (meia).