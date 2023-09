Jorge Vercillo faz show com entrada solidária em Fortaleza

Jorge Vercillo apresenta em Fortaleza a nova turnê de “Raça Menina”, no dia 29 de setembro, às 20h, no Centro de Eventos do Ceará. O show faz parte da programação da 5ª edição Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce). A entrada é solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos.

Acompanhado do filho Vini Vercillo( guitarra e violões), de Claudio Infante (bateria), Andre Neiva (contrabaixo e direção musical), Misael da Hora (teclados), Léo Mucuri (percussão) e de Weligton Siqueira (trompete), o cantor apresenta o novo álbum, lançado em março, além dos grandes sucessos da carreira.

Além de Vercilo, a Fenace promove outros artistas da música e das artesanias. Abertura da programação será com o show do cantor e acordeonista, Waldonys, no dia 26 de setembro. Nonato Lima, Banda Transacionais, Guilherme Nobre, Raízes Nordestinas, Chico Neto Vaqueiro, Reisado Garajal, Banda Mix Brasil, Samba Mix, Maracatu Vozes da África, Coco do Iguape, estão entre as atrações.

Valorização do artesanato

Com artesãos de 27 estados brasileiros, além de música e gastronomia, a 5ª edição da Fenacce visa fomentar o artesanato e a cultura como atividades de economia colaborativa de 26 de setembro a 1º de outubro.

A programação ocupa os pavilhões do Centro de Eventos do Ceará e a entrada em cada dia do evento será mediante a doação de dois quilos de alimentos que serão destinados para programas sociais no Ceará.

SERVIÇO

Show do cantor Jorge Vercillo

Quando: 29 de setembro às 20h

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Ingressos: 2 kg de alimentos

Informações: @fenacce / www.fenacce.com.br



Funcionamento da Fenacce:

26/9 17h às 22h;

27,28 e 29/09 de 14h às 22h;

30/09 de 10h às 22h;

1/10 de 10h às 20h.