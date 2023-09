Célio Gurgel abre exposição individual em Fortaleza

Formas, movimento e as mais diversas possibilidades artísticas do metal se destacam na exposição "Afiado: lâminas e esculturas", com abertura nesta quinta-feira (28), no restaurante Pipo, em Fortaleza. Na mostra, o artista plástico Célio Gurgel, exibe esculturas cinéticas e eólicas, peças que consagram sua personalidade, além e facas artesanais. A mostra é aberta ao público e segue em exibição até outubro.

Ao todo, estarão expostas 20 esculturas, incluindo peças de grande porte que chegam a 5m de altura. A mostra destaca ainda 25 facas artesanais feitas com cabo de jucá e aroeira, produzidas num processo artístico de valorização de componentes naturais. Além de apreciadas, as obras podem ser comercializadas no local.

Serviço

Afiado: lâminas e esculturas, de

Pipo Restaurante R. Manoel Lourenço dos Santos, 399 - São João do Tauape

Visitação segue horário de abertura do restaurante

Mais informações: 3051-1340