Ricardo Bacelar e Jaques Morelenbaum lançam parceria musical em single “O meio do mundo”

Disponível nas plataformas de áudio e vídeo desde sexta-feira (3), a nova parceria de Ricardo Bacelar e Jaques Morelenbaum é um encontro de sofisticação e apuro dos arranjos e da execução. O piano de Bacelar se encontra com o violoncelo e de Morelenbaum na faixa “O meio do mundo”, lançada também em videoclipe.

Os dois músicos gravaram juntos pela primeira vez no álbum “Andar com Gil”, de Bacelar e Délia Fischer, que chegou ao público no início deste ano. Na faixa "Prece", Morelenbaum e Gilberto Gil participaram como convidados especiais da releitura em homenagem ao baiano compositor de tantos sucessos.

O single “O meio do mundo” é mais um projeto editado pelo selo Jasmin Music, direto do estúdio de Bacelar, em Fortaleza. Pelo selo foram lançados o single “De passagem”, com a participação de Toninho Horta, além dos álbuns “Paracosmo” (Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante), “Congênito”, “Andar com Gil” (Ricardo Bacelar e Delia Fischer) e “Nós e o mar”.

