Diogo Nogueira faz show gratuito no Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati

Diogo Nogueira é atração confirmada no 6º Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati. O artista se apresenta sábado (18), no palco montado na Rua Coronel Alexanzito, no centro histórico do município. A festa vai de 17 a 19 de novembro com programação gratuita.

No repertório, o sambista carioca interpreta os sucessos dos 15 anos de carreira. Além de Diogo Nogueira, no sábado, terá show de Serfano Giló e da banda Os Transacionais. Na sexta-feira (17), se apresentam Marcos Lessa, Super Banda e Waldonys; no domingo, sobem ao palco o duo Marcelo di Holanda e Matheus Farias, além de Grupo À Vontade e Aldynha Vox.

A perspectiva é de que o festival reunirá mais de 70 opções gastronômicas em toda extensão da rua.

Serviço:

Show de Diogo Nogueira no Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati

Dia 17, 18 e 19 de novembro, sábado.

Rua Coronel Alexanzito - Aracati CE

Gratuito