Cumbuco tem fim de semana de shows: Andrew Tosh, Toni Garrido e Selvagens à Procura de Lei

O cantor jamaicano Andrew Tosh, o carioca Toni Garrido e a banda cearense Selvagens à Procura de Lei movimentam as areias do Cumbuco nas noistes de sexta a domingo. As atrações integram a programação do K4tO Musik, iniciativa do movimento Winds For Future.

O show do ex-vocalista da Cidade Negra acontece na sexta (22), às 23h30, na Vila da Praia do Cumbuco, com entrada social, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Há também a opção do Front Stage, disponível à venda no EFolia

Filho de Peter Tosh uma das lendas do reggae, Andrew faz show tributo ao pai no dia 23 de setembro, a partir das 23h3. Os ingressos podem ser adquiridos no site EFolia e variam de R$ 80,00 a R$ 240,00, nos espaços Arena e Front Stage.

No domingo é a vez de Selvagens à Procura de Lei, que terá entrada totalmente gratuita para o show que acontece a partir das 19h.

O festival de música faz parte de uma programação que integra esporte, gastronomia, sustentabilidade e negócios que acontece desde quinta-feira (21) na , na praça da Vila do Cumbuco.

SERVIÇO

K4TO Musik

Shows no dia 21 a 24 de setembro

Onde: Orla da Vila do Cumbuco, Caucaia.

22 de setembro - Arena mediante 2kg de alimento; Front Stage com ingressos no EFolia

23 de setembro - Ingressos no EFolia

Mais informações: Instagram e site