Banda Os Transacionais faz show gratuito em Paracuru no sábado (21)

Os Transacionais levam muita brasilidade para a beira-mar de Paracuru neste sábado (21), na Boca do Poço. A banda é uma das atrações da sexta edição do projeto Praia da Música Cearense, que promove apresentações no litoral com o intuito de fortalecer arte e turismo.

O DJ Dendê abre a programação gratuita, a partir das 17h e, na sequência, prevista para 18h, o público curte o repertório dançante e retrô dos

O Praia da Música Cearense foi criado em março deste ano, abrindo espaço para apresentações de artistas locais, sob a idealização da Direção das Artes Produções, com curadoria dos músicos Isaac Cândido e Juarez Paracuru.

Serviço

Praia da Música Cearense apresenta Os Transacionais e DJ Dendê

Sábado, 21 de outubro, a partir de 17h

Na Boca do Poço, Paracuru

Aberto ao público.