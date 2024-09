Argentina dada como desaparecida no Cumbuco é encontrada

Uma argentina, de 38 anos, dada como desaparecida há quatro dias, foi encontrada neste sábado (14). Laura Ercília Chaíto, que é cozinheira, morava com o namorado na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quando saiu de casa na última quarta-feira (11), por volta das 10h, e não retornou.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a mulher foi localizada em Camocim, no litoral oeste do Ceará, a mais de 330 km de onde morava. "Com a localização, as equipes policiais entrarão em contato com familiares da vítima", informou a corporação em nota.

As buscas foram conduzidas por equipes do 31º Distrito Policial (31º DP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Regional de Camocim.

O caso mobilizou um grupo de argentinos que moram no Ceará, que criou uma conta nas redes sociais para buscar informações sobre o paradeiro da colega. Por meio do Instagram, o grupo também confirmou que Laura foi encontrada. "Apareceu. Com vida. Muito obrigada pelo apoio", diz o texto.

Segundo publicado no jornal argentino El Clarín, na noite de sexta-feira (13), antes de sair de casa, a mulher teria confidenciado a um amigo que estava em processo de separação do companheiro, com quem vivia no Cumbuco.