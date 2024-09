Polícia apreende R$ 54 mil em operação contra suspeitos de ameaçar e extorquir candidatos em Sobral

Suspeitos de intimidar eleitores, ameaçar e extorquir candidatos em Sobral, no Norte do Ceará, foram alvos de uma operação da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (13). A ofensiva "Demote" apreendeu R$ 54.432 na cidade e cumpriu 20 mandados de busca e apreensão também em Fortaleza e Caucaia.

Legenda: Polícia Civil realizou a operação na manhã de sexta-feira (13) Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os investigados fazem parte de uma facção carioca. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão apenas em Sobral, nos bairros Terrenos Novos, Pedrinhas, Alto do Cristo, Cidade Dr. José Euclides Ferreira, Parque Silvana, Recanto, Tamarindo, Alto da Brasília, Junco e Campos dos Velhos.

Ainda no município do Interior, a quantia apreendida foi localizada com duas mulheres: uma, de 35 anos, portava R$ 35.067, e outra, de 31, estava com R$ 19.365.

Outros mandados

No bairro Meireles, em Fortaleza, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, enquanto os demais ocorreram em em Caucaia, na Região Metropolitana, nos bairros Cumbuco e Icaraí.

Dentre os alvos estão três mulheres, uma de 30 anos, que já responde por tráfico de drogas, uma de 31 anos com antecedentes por integrar organização criminosa, e outra de 35 anos. Há ainda 17 homens com idades de 23 anos a 33 anos, todos com antecedentes criminais.

Dezenas de celulares e tablets foram apreendidos. O caso seguirá investigado pela Polícia Civil.