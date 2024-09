Suspeito de tentar matar pai e filho bebê é preso em Sobral

Um homem suspeito de tentativa de homicídio contra pai e filho bebê foi preso, na manhã dessa quinta-feira (12), em Sobral (CE), na região Norte do Ceará. O crime ocorreu no bairro Junco, em julho deste ano, com as duas vítimas sendo atingidas por disparos de arma de fogo.

No entanto, na época, o suspeito conseguiu fugir e foi expedido um mandado de prisão temporária. A captura foi feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após investigações sobre o caso.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, tem 27 anos e possui antecedentes por roubo, tráfico de drogas e ameaça. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral.

Busca pela localização do suspeito

A apuração do crime ocorreu por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), que considerou as evidências deixadas pelo suspeito. A captura e localização do jovem foi feita em um conjunto habitacional.

A Polícia Civil apreendeu um celular que estava com ele. Na Delegacia Regional de Sobral foram realizados os procedimentos necessários.

No entanto, as investigações continuam para saber se ele participou de "outras práticas ilícitas na região".