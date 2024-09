Argentina desaparece na praia do Cumbuco, no Ceará, e mobiliza conterrâneos nas buscas

Uma argentina de 38 anos é considerada "desaparecida" desde a última quarta-feira (11), quando saiu de casa, por volta de 10h, e não mais retornou. Laura Ercília Chaíto, que é cozinheira, mora com o namorado na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O desaparecimento é investigado pelo 31º Distrito Policial de Cumbuco, segundo informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas o caso também mobilizou um grupo de argentinos que moram no Ceará e que tem, por conta própria, buscado informações sobre o paradeiro da colega.

Em um áudio atribuído ao namorado de Laura, enviado no grupo de conterrâneos no WhatsApp, o homem relata que as polícias da Argentina e do Brasil estariam em contato para tratar do paradeiro e que os aeroportos do País também teriam sido informados.

Além disso, no mesmo áudio, o namorado comenta a possibilidade de que Laura tenha ido para a Capital, Fortaleza, com a intenção de embarcar em um ônibus para viajar para Canoa Quebrada, onde o casal morou antes de se mudar para o Cumbuco.

Características semelhantes

No fim da manhã desta sexta-feira (13), o namorado da cozinheira comentou ainda que recebeu uma informação de que uma mulher com características semelhantes às de Laura foi encontrada por socorristas em Fortaleza. Segundo ele, ela teria sido encaminhada para uma unidade de saúde psiquiátrica na Cidade.

O homem deve apurar se a informação procede. Não há mais atualizações sobre o caso.