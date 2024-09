Polícia apreende 600 kg de maconha em residência no bairro Itaperi, em Fortaleza

Cerca de 600 kg de maconha foram apreendidos, na madrugada desta sexta-feira (13), em uma residência no bairro Itaperi, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos fugiram antes de a corporação entrar no local e ninguém foi preso.

Uma equipe de Força Tática se dirigiu até a casa por volta de 1h, após vizinhos desconfiaram da movimentação intensa de diversos carros no endereço.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o primeiro-tenente Johan Jacó disse que os suspeitos eram dois homens, que pareciam cuidar da guarnição do local, e uma mulher, que supostamente cuidava da separação das drogas. De acordo com Jacó, as três pessoas fugiram pelo telhado da residência quando a Polícia se aproximou.

Ao entrar na casa, a equipe encontrou os cômodos vazios, mas com diversos tabletes de maconha espalhados pelo piso prontos para serem distribuídos. O material também estava dentro de cerca de 80 unidades de sacos de ração para animais e 11 malas.

“Ainda estamos investigando a origem desse material, mas recebemos a informação prévia que os tabletes possam ter vindo do Rio de Janeiro, muito provavelmente para serem comercializados na capital Fortaleza e no interior”, afirmou o primeiro-tenente.

A apreensão confirmou a suspeita da corporação de que o imóvel era utilizado para armazenamento e distribuição dos materiais ilícitos.

Os entorpecentes foram apresentados no 30º Distrito Policial para medidas cabíveis e a Polícia seguirá a investigação para identificar e capturar os suspeitos foragidos.

